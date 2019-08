Barthélémy Dias fait condamner Bem Management School, à lui payer 54 millions FCFA

La première chambre du tribunal du Commerce de Dakar a tranché hier, le contentieux qui opposait la mairie de Mermoz/ Sacré-Cœur à Bem Management School. C'est le maire Barthélémy Dias qui a obtenu gain de cause puisque,le juge Alioune Ndiaye a condamné Bem Managemnt School, à lui payer la somme de 49 245 000 FCFA au titre de la créance principale, outre celle de 5 000 000 FCFA au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant, Me Demba Ciré Bathily qui assurait la défense de la mairie, a été débouté du surplus de ses demandes. Bem Managment School avait commis de son côté, Me Guédel et Associés.