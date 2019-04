Barthélémy Dias fixé sur son sort le 19 juin prochain

Le procès en appel de l’affaire Ndiaga Diouf n’a pas été débattu dans le fond hier. Le dossier a été renvoyé à nouveau au 19 juin prochain, suite à la demande des avocats du maire Barthélémy Dias.



Pour rappel, le maire de Mermoz / Sacré-Cœur avait été condamné à 6 mois de prison ferme en première instance dans cette affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Le parquet avait requis la peine de 10 ans de prison ferme. Barthélémy Dias et ses co-prévenus comparaissaient pour «coups mortels, rassemblement illicite, détention d’arme sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires, menaces de mort».















