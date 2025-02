Barthélemy Dias honoré par l’Église catholique à l’occasion du 89e anniversaire de la consécration de la Cathédrale de Dakar

A l’occasion du 89e anniversaire de la consécration de la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, l’Église catholique a rendu un hommage appuyé au maire de la capitale, Barthélemy Dias, pour son engagement en faveur de la préservation et de l’embellissement de ce lieu de culte emblématique.



Lors d’une cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance, l’abbé Jacques François Diouf, curé de la cathédrale, a salué les réalisations majeures initiées par le maire. Grâce à son implication, la cathédrale a bénéficié d’une série de rénovations d’envergure : le réaménagement complet des jardins, la réfection totale de la voirie avec un goudronnage intégral, ainsi que la restauration de la crypte, auparavant fragilisée par des remontées d’eau.



Dans un souci de modernisation et de durabilité, Barthélemy Dias a également doté la cathédrale d’un système de panneaux solaires, garantissant ainsi son autonomie énergétique et réduisant ses charges électriques. Par ailleurs, il a activement contribué à la rénovation de la Grotte de la Sainte Famille, un lieu de prière et de recueillement cher aux fidèles.



Cette cérémonie a été marquée par des témoignages de gratitude, mettant en lumière l’importance des partenariats entre les institutions religieuses et les autorités locales pour la préservation du patrimoine et l’amélioration des infrastructures communautaires.



En rendant hommage à Barthélemy Dias, l’Église catholique souligne ainsi l’impact positif de ces actions sur la vie spirituelle et sociale des fidèles, tout en célébrant un engagement concret en faveur du bien commun.

