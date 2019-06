Barthélémy Dias : « le montant dont parle BBC équivaut à 6000 milliards CFA, c’est 2 années de budget pour le Sénégal » Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a réagi aux révélations de la BBC sur le scandale de 10 milliards de dollars dont Aliou Sall serait l'acteur principal.

« Le montant dont parle la BBC équivaut à 6000 milliards FCFA. Cela fait deux ans de budget pour le Sénégal. C’est énorme », a indiqué Barthélémy Dias sur Zik Fm, relevant la gravité des accusations. Et l’édile de Mermoz Sacré-Cœur de souligner, « Khalifa Sall est en prison depuis 2 ans, parce qu’on l’a accusé d’avoir détourné un peu plus d’un milliard dans le cadre de la caisse d’avance de la mairie de Dakar ».

Et Barthélémy Dias de révéler, « nous avons déjà saisi 4 sénateurs américains et moi-même j’irai à Washington après la korité pour dénoncer Macky Sall et sa famille qui ont fait trop de dégâts dans ce pays ».

Barthélémy Dias a également mis en garde les membres de l’opposition qui participent au dialogue national. « On ne dialogue pas avec une personne comme ça. Il faut plutôt s’organiser pour le faire quitter le pouvoir ».



