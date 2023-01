Barthelemy Dias, un an à la tête de la ville de Dakar : Zoom sur les grands chantiers d’un Maire infatigable Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 09:00 | | 2 commentaire(s)| Il y a un an, après une large victoire aux élections municipales du 23 janvier (avec 56% des suffrages exprimés pour la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi), Barthélémy Dias prenait les rênes de la ville de Dakar. Et c’est le 17 février à la mairie de Dakar qu’il a été officiellement installé, succédant à Madame Soham Wardini, la première femme Maire de la capitale du Sénégal, suite aux déboires judiciaires de Khalifa Sall. Depuis, Barthelemy Dias, qui a récemment bouclé un an à la tête de la ville de Dakar est sur plusieurs fronts: Zoom sur les grands chantiers d’un Maire infatigable avec des entreprises locaux , et d’autres entreprises de confiance…

Parmi les premiers chantiers du député-maire, travaux d'entretien de la voirie non classée de Dakar Dans le cadre des visites de reconnaissance, d'information et de projet, j'ai rencontré ce matin les équipes de l'usine de pavage, s



Entière propriété de la Ville de Dakar, nous avons identifié les besoins en ressources humaines de l'usine, qui tournent dans un premier temps autour de 600 personnes.



Je m'engage personnellement, et avec toute mon équipe, à satisfaire cette demande, dans la volonté d'intensifier la main d'œuvre.



Après de forts échanges, nous avons aussi décidé ensemble, de la reprise des activités dans les très prochains jours, en vue du pavage du maximum d'espaces possible, et de toutes les artères de la ville.



Faisant partie des programmes phares de la Ville de Dakar, l'installation d'un deuxième site de production est également en cours de réflexion pour augmenter les capacités de production.



C’est parti pour les Communes De Dieuppeul Derklé Castors, Sicap Liberté Ce jeudi 17 Mars 2022, Barthelemy Dais a eu à visiter avec le Maire de Dieuppeul Derklé Castors, Monsieur cheikh Guèye, les artères de la Commune à réhabiliter. Son Post sur Facebook Les travaux démarreront dans une dizaine de jours, disait-il.



Population de Dieuppeul Derklé Castors, veuillez consulter la liste pour vérifier que votre rue en fait partie, et signalez-la si elle a besoin de travaux



Ce jeudi 17 Mars, toujours dans le cadre de la réhabilitation des routes, j'ai eu à visiter avec le Maire de Sicap Liberté, Monsieur Souleymane Camara, les différentes artères de la Commune. Les travaux démarreront dans 2 semaines

Population de Sicap Liberté, veuillez consulter la liste pour vérifier que votre rue en fait partie, et signalez-la si elle a besoin de travaux

Barthelemy Dias

Voirie Dieuppeul Derklé Castors Le mardi 29 Mars, les travaux ont effectivement été lancés dans la Commune.

Pour cette phase, nous démarrons par la première des 19 Communes et nous comptons revêtir toute la voirie de Dakar.



Pour la deuxième phase, nous comptons construire des routes dans Dakar.



Populations de Dieuppeul Derklé Castors, merci de vous assurer que votre rue figure sur la liste ci-jointe pour les réhabilitations et constructions. Un Dakar de tous, pour tous et avec tous (Dakar Bi Nu Bokk)



Les visites de réhabilitation de la voirie de Dieuppeul Derklé continuent....

Le 8 avril 2022 Je viens de vérifier, avec les équipes techniques, quelques tronçons dans la Commune, et c'est avec plaisir que j'ai constaté que les travaux avancent bien.

Je vous invite à vérifier sur la liste ci-jointe, que les rues déclarées réhabilitées, le sont effectivement, et que le reste des routes est en cours.



travaux d'entretien, de réhabilitation du réseau d'éclairage public Le 13 Mai 2022, dit-le Maire, j'ai effectué des visites de chantiers des travaux d'entretien, de réhabilitation du réseau d'éclairage public, et d'entretien du réseau des feux de Signalisation Tricolore, qui se poursuivent et sont en très bonne voie.



À noter que le relamping du réseau s'exécute en 3 niveaux: standard, semi-moderne, et moderne, et s'étend sur les 19 Communes du département de Dakar



Ce mardi matin, 17 Mai 2022, j'ai effectué une visite de chantiers au Cimetière Musulman de Yoff, où les travaux sont en cours depuis quelques jours.



Pour nos vaillants disparus, la Ville de Dakar a entamé le pavage, l'éclairage et la sécurisation des différentes artères.



J'ai pu constater la bonne avancée du projet et très bientôt le Cimetière sera livré avec toutes les infrastructures nécessaires pour la quiétude du recueillement des Dakaroises et Dakarois.



Barthelemy Dias

Voirie Dieuppeul Derklé Castors, le début des chantiers de la voirie des 19 Communes de Dakar. Le 29 Mars dernier, les travaux de réhabilitation des routes ont été lancés dans la Commune.



Pour rappel, cette phase marquait le début des chantiers de la voirie des 19 Communes de Dakar.



Dans les documents ci-joints, les cases vertes représentent les zones où les travaux sont déjà effectués, les cases jaunes, celles qui sont en cours de réalisation.



Populations de Dieuppeul, Derklé et Castors, veuillez consulter la liste pour vérifier que votre rue est bien représentée, sinon signalez-la



Barthelemy Dias

Réhabilitation du réseau d'éclairage public et entretien du réseau des feux de signalisation tricolore Le 13 Mai 2022, j'effectuais des visites de chantiers des travaux d'entretien, de réhabilitation du réseau d'éclairage public, et d'entretien du réseau des feux de Signalisation Tricolore.



Je suis heureux de constater que le relamping est bien achevé dans la Commune de Biscuiterie, à la Cité Keur Gorgui et sur tout le circuit Virage - Casino - Mamelles. Barthelemy Dias



Ces travaux continueront sur les 19 Communes du département de Dakar.



Barthelemy Dias



Réceptionné de la Maternité Khar Yalla de Grand Yoff. Ce vendredi, après avoir rendu une visite de courtoisie à mon cher collègue de la Commune de Grand Yoff, Madiop Diop, Le Maire Barthelemy Dias a réceptionné les clés de la Maternité Khar Yalla de Grand Yoff.



Le 10 Juin 2022, j'ai également effectué les visites du chantier du stade municipal de Grand Yoff avec la construction de gradins et la pose de gazon synthétique.



Rendre le cadre de vie sain, et mettre à la portée de tous les citoyens les soins de santé, restent dans nos priorités. Barthelemy Dias



Jeux Olympiques De La Jeunesse : Les chantiers du Skate Parc de Grand Yoff Les chantiers du Skate Parc de Grand Yoff avancent à grands pas et j'ai été ravi de constater qu'il sera disponible pour les JOJ (Jeux Olympiques De La Jeunesse).



Ce projet de la Ville, pour un coût d'environ 350 millions dans la capitale, est le premier de ce genre en Afrique de L'Ouest.



Ce 14 juin 2022, La matinée s'est terminée sur une autre visite de chantiers, le stade municipal de Dieuppeul Derklé, qui en est à sa première phase de grands travaux en plus du gazon synthétique, pour un montant de 270 millions.



Le 15 juin 2022 100% des revêtements de la voirie de Dieuppeul-Derklé-Castors réalisés!

31 rues ont été réhabilitées dans la Commune, avec une centaine de ralentisseurs.



Nous passons maintenant aux constructions et pavages de nouvelles routes, la suite des prévisions.

« Dans quelques jours, je procéderai au lancement des travaux de Sicap Liberté, 2e phase sur celles prévues dans les 19 Communes. »

Barthelemy Dias

Travaux de la voirie de Sicap Liberté Les travaux de la voirie de Sicap Liberté sont lancées officiellement ce jeudi 23 juin 2022.



Un linéaire total de plus de 31 km est pris en compte pour cette première phase dans la Commune.



Populations de Sicap Liberté, merci de vérifier en pièce jointe que votre ruelle, qui a besoin de revêtement, est bien incluse sur la liste.



Lutte contre les inondations dans les zones exposées de Dakar Cet après-midi du 24 Juillet 2022, un autre lot de motopompes a été remis à certains de mes collègues Maires, en présence de membres du cabinet et d'adjoints au Maire. Je suis allé visiter les zones inondées de Grand Yoff, et de Yoff.

Je note une amélioration de la situation, et réitère mon soutien sans faille aux populations dakaroises pour leur bien-être



Ces derniers jours, j'ai tenu à rencontrer tous les Maires des Communes, et les services techniques de la Ville, en vue de trouver des solutions d'urgence pour les populations impactées par les inondations, en cette période d'hivernage.



Le 7 septembre , tous les responsables ont reçu des consignes pour assister en temps et en heure les Dakarois: renforcer les Communes en Matériels de pompage, de curage, et de nettoiement, et soutenir au mieux les ménages, en vue de les soulager rapidement.



C'est ainsi que ces derniers jours, du matériel composé essentiellement de motopompes et d'hydro-cureurs, ainsi que des denrées alimentaires, ont été distribués dans les Communes de la Médina, de Ngor, de Yoff et de Cambérène.



Une délégation de la Ville de Dakar s'est ensuite rendue à Cambérène pour présenter les condoléances de toute l'équipe Municipale à la famille du petit garçon qui a perdu la vie par électrocution.



Le 22 septembre, les travaux de réhabilitation des grilles avaloirs, de fermeture des regards et des trappes a démarré avec le canal du front de terre.



Les Communes de Grand Yoff, Mermoz Sacré-coeur, Biscuiterie et Ouakam accueilleront prochainement les équipes techniques de la Ville.

Merci de signaler aux numéros ci-dessous, les grilles, regards ou trappes défectueuses dans votre rue:



Terrain en gazon synthétique de Castors Le 28 septembre, J'ai eu cet après-midi le plaisir de réceptionner le terrain en gazon synthétique de Castors, dans la Commune de Dieuppeul Derklé, en compagnie du Maire Cheikh Guèye, d'honorables Députés et des Maires, des membres de nos Cabinets respectifs, et de nos Conseils Municipaux.



La mise à disposition du terrain aux populations, constitue la première étape des chantiers, la prochaine étant la construction de tribunes et de vestiaires en vue d'avoir un stade Municipal fonctionnel dans les tous prochains mois.



Je réitère, en tant que Maire de la Ville, tout mon soutien et ma participation active, au milieu sportif.





Pose première pierre pôle mère enfant du Centre hospitalier Abass Ndao. Le 8 novembre 2022, J'ai eu le plaisir de présider ce matin la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du pôle mère enfant du Centre hospitalier Abass Ndao.



Ce projet , qui rejoint le programme Dakar bi nu bokk pour une ville de santé renforce l'investissement dans le capital humain et dans l'économie de la vie.



La prochaine étape sera pour très bientôt avec la construction du nouveau bloc chirurgical du centre hospitalier et l'acquisition de l'I.R.M pour un plateau technique de qualité



Chantiers aux cimetières Saint Lazare de Béthanie et Bakhyia de Yoff Cet après-midi du 5 janvier 2023 , j'ai effectué une visite de chantiers aux cimetières Saint Lazare de Béthanie et Bakhyia de Yoff.



Les travaux se poursuivent pour le pavage, l'éclairage et la sécurité.



Les équipes sont à pied d'œuvre pour faire les livraisons au plus tard fin janvier 2023.

Que nos prières accompagnent nos fidèles défunts



Commune de Biscuiterie : La voirie, l'aménagement du jardin, le pavage des alentours de la Mosquée Toucouleur, l'éclairage public Je suis heureux de constater que les travaux avancent à très grands pas dans la Commune de Biscuiterie, particulièrement dans le quartier de Bopp.



À ce jour du 24 janvier, la réhabilitation de la voirie, l'aménagement du jardin, le pavage des alentours de la Mosquée Toucouleur, l'éclairage public et les travaux d'assainissement de Bopp sont en train d'être finalisés.



Ces travaux, lancés il y a 3 semaines, prendront fin dans les prochains jours.

Barthelemy Dias







