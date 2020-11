Barthélemy Diaz « Allah n’aime pas les traîtres… » Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Le tonitruant maire de Mermoz/ Sacré-Cœur n’a pas hésité à tacler sévèrement Macky et ses nouveaux alliés .Présent à la marche silencieuse du collectif 480 Doyna, le maire de ladite commune s est prononcé sur le dernier remaniement gouvernemental.: »Je n’ai pas le temps de parler ni de m’attarder sur de vulgaires dealers politiques. Je veux […] Le tonitruant maire de Mermoz/ Sacré-Cœur n’a pas hésité à tacler sévèrement Macky et ses nouveaux alliés .Présent à la marche silencieuse du collectif 480 Doyna, le maire de ladite commune s est prononcé sur le dernier remaniement gouvernemental.: »Je n’ai pas le temps de parler ni de m’attarder sur de vulgaires dealers politiques. Je veux dire qu’il faut qu’une certaine presse se ressaisisse et arrête de nous endormir avec des situations qui ne nous intéressent pas », a dit M. Dias Dans ce même sillage,Dias fils exclut toute expression de nouveau gouvernement.

« Ce n’est pas un nouveau gouvernement, c’est un groupe de rigolos, c’est une bande de copins et coquins qui ont décidé de se partager le butin, mais comme Allah n’aime pas les traîtres, Il saura s’occuper des traîtres le moment venu » Barthélémy Dias suggère au président Macky Sall et son gouvernement à résoudre les problèmes de la jeunesse.



Source : Source : https://letemoin.sn/barthelemy-diaz-allah-naime-pa...

Accueil Envoyer à un ami Partager