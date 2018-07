Barthélémy Diaz sur la rumeur de sa libération: « je ne suis preneur d’aucun deal »

Jugé coupable des chefs d’inculpation « d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, de discrédit sur une décision judiciaire dans les conditions à atteindre l’autorité judiciaire », Barthélémy Dias a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar, à 6 mois de prison ferme et à payer une amende de 100 000 FCfa. Apres trois mois de prison, des rumeurs font état de sa libération. Mais « Dias-fils » ne l’entend pas de cette oreille.



Le maire de Mermoz Sacré-Cœur se considère comme un détenu politique. Du fond de sa cellule, il arédigé une lettre ouverte pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur sa supposée libération. A l’en croire, « certains individus cherchent à le faire sortir de prison avant l’expiration de sa peine ». Barthélémy Dias de dire que « ces gens véhiculent une possible liberté conditionnelle ou une grâce présidentielle, en vue de renvoyer à l’opinion nationale et particulièrement internationale, ‘l’image d’une République démocratique dans laquelle la justice serait au service exclusif du droit ».



« Dias-fils » invite cependant les auteurs de telles spéculations à arrêter leur cirque. « Je ne suis demandeur d’aucun service, d’aucune faveur, d’aucune intervention, d’aucune clémence et ne suis preneur d’aucun deal », a- t-il indiqué, poursuivant qu’il va demeurer en prison en gardant sa dignité en bandoulière, à l’image de Khalifa Sall.













