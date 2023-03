Basket Africa League (BAL 2023) : Le Stade Malien vedette de la Conférence Sahara à Dakar

L’Us Monastir ne défendra pas son titre, à Kigali, au Rwanda, lors des phases finales de la Basket Africa League (Bal) 2023. L’équipe de basket tunisienne est devancée par le Stade malien, l’As Douanes, Rwanda Energy Group (Reg), Abidjan Basket Club (Abc)… Le club de Bamako a fait forte sensation à Dakar où elle a […]

L’Us Monastir ne défendra pas son titre, à Kigali, au Rwanda, lors des phases finales de la Basket Africa League (Bal) 2023. L’équipe de basket tunisienne est devancée par le Stade malien, l’As Douanes, Rwanda Energy Group (Reg), Abidjan Basket Club (Abc)… Le club de Bamako a fait forte sensation à Dakar où elle a ravi la vedette aux autres équipes.

Par Cheikh Malick COLY

La Conférence Sahara de la Basket Africa League (Bal) ou Ligue africaine de basket a pris fin, mardi dernier, à Dakar Arena (Sénégal). Quatre équipes sont qualifiées pour les play-offs qui se dérouleront, en mai, à Kigali Arena (Rwanda). Il s’agit du Stade Malien de Bamako, de l’As Douanes du Sénégal, de Rwanda Energy Group et d’Abidjan Basket Club Figthers de Côte d’Ivoire. Le champion en titre, l’Us Monastir de Tunisie et Kwara Falcons du Nigeria ont été recalés. Ces équipes qualifiées retrouveront à Kigali quatre autres formations qui seront issues de la Conférence Nil qui se disputera du 26 avril au 6 mai 2023 au Caire.

Le classement final de la Conférence Sahara de la Ligue africaine de basket-ball a surpris la plupart des amateurs de la balle orange, y compris les acteurs eux-mêmes. Les équipes considérées comme favorites sont passées à la trappe. Le Stade Malien de Bamako s’est classé premier avec 6 points +13. L’Association sportive des Douanes a obtenu 6 points +12. Le champion malien devance le club sénégalais au goal difference de points inscrits. Les recrues ont permis de rehausser le niveau de la compétition. Ruot Monyyong (Kwara), Matthew Bryan-Amaning (As Douanes), Christopher Crawford (As Douanes), Adonis filer (Reg), Ibrahima Thomas, Jerome Randle (Us Monastir), Amadou Abdlouaye Harouna, Don Alex Robinson Jr (Abc), Brian Brigeforth, John Wilkins (Smb), entre autres joueurs, ont tous apprécié la Bal et avoué avoir vécu un championnat où les équipes se tiennent de près en ce qui concerne le niveau de jeu. Leur intégration a été saluée par les basketteurs qui ont pris part à la Bal de la Conférence Sahara à Dakar Arena.

Stade Malien : Le champion malien est la sensation de la Conférence Sahara de la Basket Africa league 2023 qui s’est jouée à Dakar du 11 au 21 mars 2023. Après avoir battu les Nigérians de Kwara Falcons (64-49), le Stade Malien de Bamako a laissé planer, après deux défaites consécutives, le doute dans l’esprit des amateurs qui n’espéraient pas le voir se ressusciter. Mais en battant Reg (84-64) et puis Abc (90-71), l’équipe de Bamako a montré un visage plus séduisant. Selon l’entraîneur Kaba Kanté, surpris par le rang de son équipe, le Stade Malien soutient que l’objectif était de faire partie des équipes qualifiées pour Kigali. «Plus on avançait, certains éléments des équipes ont élevé leur niveau de jeu. Après la victoire devant Reg, j’ai pu découvrir réellement mes éléments», a-t-il confié. Le Stade Malien, qui était 5ème avant son dernier match, avait pris son destin en main. Son coach Kanté a misé sur un score assez large pour faire la différence. En disposant d’Abc qu’il connaissait pour avoir partagé la même poule de pré-qualification pour la Bal, et défait par deux fois, -le champion malien qui n’a pas démarré son championnat- le Stade malien avait établi ses bases à Abidjan pour se préparer. De la Côte d’Ivoire, l’équipe de Bamako a repris ses recrues qui avaient du mal à s’adapter, si l’on en croit le coach, avant de regagner Dakar pour s’acclimater et travailler sur la cohésion qui a fait défaut dans le jeu. La qualification obtenue, le Stade Malien a nourri de grandes ambitions pour la suite de la compétition.

As Douanes : Le champion sénégalais est qualifié pour sa deuxième participation à la Bal. Classé 2ème au terme du tournoi avec 6 points, l’As Douanes peut s’estimer heureuse de son parcours. Une qualification acquise lors du dernier match. Après deux défaites d’affilée en début de compétition, les hommes du coach Mamadou Guèye «Pabi» ont montré un autre visage avec trois succès à la clé. «Tout au début, c’était compliqué, car la mayonnaise n’avait pas pris et certains joueurs de l’As Douanes n’étaient pas entrés dans le moule», avait expliqué Mamadou Guèye «Pabi». Au début de la compétition, aucun observateur ne s’attendait à ce que le Stade Malien et l’As Douanes occupent les deux premières places.

L’As Douanes était battu d’entrée par Abidjan Basket Club par 70-76. Après ce premier revers, les amateurs de la balle orange ont douté que le réveil se fasse lors des trois dernières rencontres. La victoire (74-58) contre le Stade Malien a été le déclic. Les hommes de Mamadou Guèye «Pabi» ont à nouveau élevé leur niveau, lors de la quatrième rencontre, pour battre Kwara Falcons (75-68) et conclure en beauté lors du dernier match face à l’Us Monastir (76-60).

Rwanda Energy Group (Reg) : Les observateurs affirment que le champion rwandais est la déception du tournoi. Après trois sorties victorieuses, l’équipe a baissé de régime. Conduite par le coach Dean Murray, elle a failli même passer à la trappe en terminant 3ème avec 5 points +12. Pourtant, lors de la précédente saison, elle avait séduit. Ce qui faisait d’elle, l’une des équipes favorites. À la fin de la compétition, son coach, Dean Murray, avait du mal à répondre aux questions des journalistes sur l’attitude de son équipe. Il s’est contenté d’affirmer que ses adversaires étaient meilleurs. «Nous n’étions pas bien. Nos adversaires avaient plus envie de gagner que nous, mais nous n’avons pas levé le pied. Quand on fait face à une équipe qui joue bien et qui vous prend à défaut dans votre comportement, c’est normal qu’elle sorte victorieuse. Les équipes viennent dans cette compétition avec l’intention de gagner, même s’il y a des matchs au cours desquels une formation peut passer au travers. C’est ce qui nous est arrivé contre le Stade Malien et contre Us Monastir qui ont mis beaucoup plus d’impact dans le jeu», a reconnu le coach.

Abidjan Basket Clubs (Abc) Figthers : Abc est classé 4ème avec 5 points -1. Le club ivoirien a donné une idée de son potentiel au début et même en milieu de compétition. Il avait même la faveur des pronostics en dominant l’Us Monastir (90-74). Mais les hommes de la coach australienne Liz Mills n’ont pas maintenu le rythme par la suite malgré les individualités à l’instar de leur pivot, Amadou Abdoulaye Harouna, qui s’est éteint lors du match contre le Stade Malien. Le jeune joueur de l’As Salé au Niger avait la mission de marquer la moitié des points de son équipe. Très adroit sur les tirs à distance, il est passé à côté de son match. Du coup, toute l’équipe ivoirienne a sombré. Pourtant, après la victoire en ouverture face à l’As Douanes, la coach était confiante. «Les joueurs ont l’habitude de jouer ensemble depuis quelque temps, c’est pourquoi nous n’avons pas beaucoup souffert sur le jeu collectif», disait-elle en conférence de presse. La victoire sur le champion de la Bal, l’Us Monastir (90-74), n’a fait que la conforter. Et coup d’arrêt face au Reg. Un premier revers suivi d’un deuxième face au Stade Malien ont mis fin aux certitudes de l’équipe. Ces deux contre-performances ont failli compromettre la qualification de l’équipe ivoirienne. En conférence de presse, Liz Mills est apparue un peu embarrassée avec la mine des mauvais jours. Abc s’est retrouvé au pied du podium. Heureusement, c’est une place qualificative.

Us Monastir : Le champion en titre de la Basket Africa League (Bal) ne sera pas du voyage pour Kigali. L’Us Monastir est éliminée lors de la Conférence Sahara disputée à Dakar Arena du 11 au 21 mars 2023. Le club tunisien a obtenu 5 points -7 et occupe la 5ème place. Il ne défendra pas son titre au Rwanda. Une situation inédite. Après trois victoires, les hommes de Miodrag Perisic ont subi deux revers. Cette élimination est agaçante pour le technicien serbe dont l’équipe était considérée comme favorite au début du tournoi. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Perisic a expliqué que son équipe était en panne d’inspiration face à l’As Douanes qui a joué à domicile. «Nous étions venus jouer comme à l’accoutumée, mais ce soir, tous les signaux étaient au rouge. Mes joueurs étaient désarmés face à l’équipe sénégalaise qui a démarré très fort, aidée par son public. On n’a rien réussi», a-t-il commenté.

Kwara Falcons : L’équipe nigériane s’est révélée la plus faible du tournoi. Sur cinq matchs, elle a été battue. Le coach Kadri Jibril expliquait, en conférence de presse, que sa formation était en apprentissage. Cependant, il a soutenu que son équipe a gagné en expérience et garde l’espoir de pouvoir rivaliser avec les équipes à la prochaine édition.

