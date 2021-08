Basket / Équipe nationale : Youssou Ndoye, l'exemple par l'action !

Du haut de ses deux mètres et douze centimètres (2m12) le pivot de la tanière, Youssou Ndoye (30 ans), affiche assurément l'âge de la maturité. En plus de faire dans le show sur le parquet, le Big boy a cette capacité indéniable à insuffler le "fighting spirit" à ses jeunes coéquipiers. Cette rage de vaincre essentielle, indispensable et donc nécessaire dans cet Afrobasket dont le trophée est tant convoité.



Promu capitaine de l'équipe nationale masculine, Youssou pour qui le brassard ne semble pas peser trop lourd, constitue à ne pas en douter l'un des éléments clés du dispositif tactique du sélectionneur national, Boniface Ndong.



D'ailleurs, ce dernier l'avait confirmé comme capitaine, juste avant l'entame de cet Afrobasket 2021. Une marque de confiance qui témoigne si besoin en était du rôle prépondérant du pivot du Real Betis (Espagne.) Car, sur le parquet, Youssou montre la voie par l'action : De l'abnégation, une grande solidarité et beaucoup d'engagements dans les duels et des points marqués. Une maniere de montrer l'exemple par l'action !



Bien en jambe depuis le début de L'Afrobasket et auteur d'une belle prestation notamment contre le Soudan Sud, le pivot des Lions aura un rôle décisif a jouer, en quart de finale contre les Palancas Negras.



Déjà, en Novembre 2020, lorsque le Sénégal devait croiser l'Angola, dans le cadre de la première manche des qualifications de l'Afrobasket, le néo capitaine avait alors joué un rôle prépondérant dans la victoire du Sénégal 66 - 51...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Basket-Equipe-nationale-...