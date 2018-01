Basket - Finances de la Fédération sénégalaise : Lumière sur la subvention de 300 millions FCFA

Le document a été adopté à l’unanimité et par acclamation, selon le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye. Avant d’indiquer : « Nous avons, en termes de recettes, 582 millions FCFA et nous avons dépensé presque autant. Le solde créditeur est de plus de 300 000 FCFA ».



Ce montant s’explique par le fait que l’instance dirigeante du basket-ball local a bénéficié d’une subvention de l’Etat à hauteur de 300 000 millions FCFA. Une enveloppe qui était destinée à la co-organisation et à la participation aux compétitions internationales : Afro basket masculin et féminin 2017. De l’argent versé intégralement à la Fédération.



La gestion de ces fonds n’est pas détaillée dans le rapport ni discutée lors de la réunion du Comité directeur, mais « il y a un dossier établi avec toutes les pièces justificatives, qui sera soumis à la tutelle et l’autorité étatique », nous informe-t-on.



En réalité, c’est plus de 400 millions Fcfa qui ont été dépensés pour les deux campagnes africaines. Le budget de la préparation des "Lionne"s et des "Lions" étant géré par le ministère des Sports. De ce fait, le président de la FSBB, Babacar Ndiaye, indique ne pas « avoir de commentaire particulier » sur ce que la presse appelle, "l’affaire Gorgui Dieng".











Source : Stades