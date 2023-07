Basket / Le Lt Colonel Cheikh Diop dévoile la formule « secrète » de l’AS Douanes, finaliste de la BAL 2023 …

Le lieutenant-colonel, Cheikh Diop a la tête du club de Basket AS Douanes de Dakar est aujourd’hui un homme fier et surtout comblé par le parcours héroïque de son équipe lors de l’édition 2023 de la Basketball Africa League (BAL.) Finalistes malheureux contre Al-Ahly, les Gabelous ont marqué les esprits, portés par un staff technique chevronné et des joueurs talentueux, le tout sous la houlette de la direction du club. Dans un entretien accordé à Dakaractu, le président de l’AS Douanes est largement revenu sur la recette « secrète » de ce retentissant succès. « De la discipline, et une bonne gestion financière » a-t-il entre autres déclaré.



Mais aussi sur l’impact de cet exploit sportif, la campagne de préparation, le recrutement de joueurs étrangers pour renforcer l’effectif ainsi que les efforts financiers consentis pour mettre l’équipe dans des conditions optimales. Toutefois, il est largement revenu au cours de cet échange, sur la nécessité de promouvoir la formation de la petite catégorie et surtout de rendre plus attractif le championnat local afin d’attirer les sponsors et investisseurs. D’après le colonel Diop même s’il risque de perdre beaucoup de joueurs qui seront transférés en fin de saison, l’objectif est de se qualifier à nouveau pour la 4eme saison de la BAL.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Basket-Le-Lt-Colonel-Che...