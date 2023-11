Basket : Le Sénégal ne participera pas à l’Afrobasket 3x3

La fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) vient de prendre une décision cruciale concernant l’avenir de l’équipe nationale de basket à trois (3.) Alors que l’afrobasket est prévu du 30 novembre au 5 décembre 2023 au Caire, le Sénégal a décidé de ne pas y prendre.



Dans un communiqué publié ce mercredi, la Fssb a expliqué dans les motivations de ladite décision…



« La Fédération Sénégalaise de Basketball informe que le règlement de l'Afrobasket 3x3 ne permet pas au Sénégal de se qualifier à la coupe du monde ou au tournoi pré- olympique qualificatif aux jeux olympiques de Paris 2024, même en cas de victoire en finale. »



Par conséquent : « elle ( la Fsbb) a décidé de ne plus participer à cette compétition prévue du 30 novembre au 5 décembre 2023 au Caire et de mettre en place des équipes 3x3 féminines et masculines en petites catégories pour d'une part préparer les jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, et d'autre part engranger le maximum de points avant le prochain afrobasket afn de pouvoir participer aux compétitions » informe la cellule de communication de la fédération.



Cette cinquième édition de la Coupe d’Afrique de basket 3x3 va regrouper au Caire (Égypte), les meilleures équipes féminines et masculines du continent africain.



L’équipe nationale masculine du Sénégal avait remporté la médaille d’or en 2022, lors des Jeux Olympiques de la Solidarité Islamique, dans le basket a trois (3), en Turquie.



