Basket-Mondial 2023 : Zéro pointé pour l’Afrique, toutes ses équipes éliminées Aucune équipe africaine ne disputera le deuxième tour de la Coupe du monde de basket 2023. Le Cap-Vert, le Soudan du Sud et la Côte d’Ivoire, qui espéraient se qualifier, ont perdu ce mercredi 30 août. Ils rejoignent au rayon des éliminés l’Angola, l’Egypte. Néanmoins, il y a du bon à retenir dans cette compétition

Le 1er tour de la Coupe du monde de basket FIBA 2023 s’est achevé ce mercredi 30 août. Et avec lui, il emporte tous les espoirs africains puisque tous les cinq représentants du continent sont éliminés avant le second tour. Il faudra donc attendre avant de revoir une équipe africaine atteindre le deuxième tour d’un Mondial de basket. L’Egypte possédant le meilleur classement de l’histoire africaine avec une 5ème place en 1950. Depuis, aucune nation n’a franchi le cap des seizièmes. L’Angola les avait atteints en 2006. Pour 2023, il faudra encore se contenter des matchs de classement.



Première encourageante pour le Soudan du Sud et le Cap-Vert



Le Soudan du Sud a disputé son premier Mondial de basket cette année. Le pays, qui n’existe que depuis douze ans, a enclenché une formidable dynamique sous la houlette de Luol Deng, ancienne star de NBA, qui est aujourd’hui le président de la Fédération soudanaise de basket. Forts d’une campagne de qualification exceptionnelle (11 victoires en 12 matchs), les Sud-Soudanais ont montré qu’il fallait compter avec eux pour les prochaines échéances africaines.



Durant ce rendez-vous du basket mondial, les coéquipiers de Khaman Maluach ont d’abord perdu face à Porto Rico en prolongations, avant de s’offrir un premier succès histo¬rique contre la Chine 89 à 69. Enfin, ce mercredi 30 août, les Bright Stars ont perdu contre la Serbie, l’une des meilleures forma¬tions d’Europe et du monde. Toutefois, ils ont crânement joué leur chance avant de s’incliner 115-83.



Le Cap-Vert étrennait aussi ses couleurs pour la première fois à la Coupe du monde de basket. Et tout comme le Soudan, les Requins n’ont pas pu vaincre une autre nation forte du basket mondial ce mercredi, perdant face à la Slovénie de Luka Doncic 92-77. Mais les coéquipiers de Walter Tavares ont pu s’offrir un succès de prestige contre le Venezuela 81-75 lors de leur deuxième sortie. De quoi entretenir les espoirs. Un premier Mondial avec une victoire en trois matchs de groupes, cela ne peut être qu’encourageant.



La Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Angola au tapis



Les trois habitués du rendez-vous mondial, l’Angola, l’Egypte et la Côte d’Ivoire n’ont guère fait mieux. Si la Côte d’Ivoire, vice-championne d’Afrique, était dans une poule compliquée avec l’Espagne, championne du monde en titre et le Brésil notamment, elle a pu sauver les meubles avec un succès contre l’Iran sur le fil (71-69). l’Angola et l’Egypte ont elles aussi quitté la compétition avec une victoire chacune, respectivement contre les Philippines (80-70) et le Mexique (100-72).

