Basket / Pré-qualification au mondial 2026 : Les Lionnes écrasent le Rwanda et retrouvent la Hongrie en finale Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

À l’occasion de la demi-finale du tournoi pré-qualificatif au Mondial 2026 qui s'est déroulée ce samedi au Kigali Arena, l'équipe féminine de basket du Sénégal a dominé celle du Rwanda sur le score de 68 à 65. Les joueuses sénégalaises, entraînées par Otis Hughley Jr, ont su faire preuve de détermination et de maîtrise pour venir à bout de leurs adversaires rwandaises dans un match haletant. Cette victoire à l’arrache permet aux Lionnes de se qualifier pour la finale face à la Hongrie. Un dernier acte qui aura lieu ce dimanche à 15h00 GMT. Quelques jours plus tôt, le Sénégal avait déjà fait forte impression en s'imposant face à cette même sélection Hongroise sur le score de 63 à 61. Les retrouvailles s'annoncent très tendues entre les deux équipes…

