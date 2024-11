Basket-Qualifications AfroBasket Hommes 2025/Fenêtre de Novembre : Le Sénégal démarre fort, en déroulant face au Rwanda (81-58) Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour l'AfroBasket masculin 2025 en s'imposant de manière autoritaire face au Rwanda (81-58), ce vendredi à Dakar. Cette victoire, marquée par une performance impressionnante des Lions, leur permet de prendre la tête du groupe C, un groupe crucial pour l'édition 2025 qui se déroulera en Angola. Sous la houlette du trio Brancou Badio (14 points, 7 rebonds, 6 passes décisives), Amar Sylla (11 points, 4 rebonds) et Youssou Ndoye (14 points, 5 rebonds), les Lions habillés en verts, ont dominé leurs adversaires drapés de Bleu et Jaune, coachés par le technicien Cheikh Sarr un compatriote et ancien du banc de la tanière. Le Sénégal s'est détaché lors du troisième quart temps. À la pause, les Lions menaient déjà de 12 points (43-31). Grâce à ce succès, le Sénégal occupe la première place du groupe C, en attendant le match entre le Cameroun et le Gabon, prévu ce soir à 21 heures au Dakar Arena. Le Sénégal disputera sa deuxième rencontre contre le Gabon, ce samedi à 18 heures.



