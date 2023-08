Basket / Tournoi Pré-qualification aux JO 2024 : Le Sénégal donne une correction à la Guinée (100-60) et se hisse en finale ! Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Août 2023 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y avait absolument pas photo entre les Lions du Sénégal et le Syli national de la Guinée Conakry. Les spectateurs qui ont fait le déplacement à Lagos (Nigeria) ont assisté à un match à sens unique (40 points d’écart en faveur du Sénégal.) Avec en excellent Brancou Badio à la baguette, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de la Guinée largement dominée et battue 100 à 60 ce samedi, en demi-finale du tournoi de pré-qualification aux jeux olympiques 2024. Excellents sur les lancers francs (100% après trois quart temps, 89% sur l’ensemble de la partie) un exercice qui leur a fait défaut auparavant, les sénégalais ont joué un basket de gala. En plus d’une adresse retrouvée sur les tirs primés à trois points (52% de réussite) la défense des Lions a été imprenable ce soir. Une prestation assez convaincante pour permettre au coach Mamadou Guèye « Pabi » de préparer la finale avec le plein de confiance. Le Sénégal rejoint le Cameroun en finale après la victoire (87-70) des Lions indomptables aux dépens des Aigles du Mali. Une finale très importante pour poursuivre la quête du sésame qualificatif aux JO Paris 2024. Les sénégalais, en cas de victoire en finale de ce tournoi pré-qualificatif, ce dimanche, iront jouer le dernier tour de cette campagne qualificative au mois de juillet 2024.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Basket-Tournoi-Pre-quali...

