Basket - Tournoi qualificatif au mondial 2026 : Les Lionnes dominent le Brésil et filent en demi-finale

Après leur brillante performance contre la Hongrie lors du match précédent, l'équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal a enchaîné une nouvelle victoire face au Brésil mardi soir au Kigali Arena. Le score final de ce match s'est soldé par un succès des Sénégalaises sur le score de 69 à 59.



Les Lionnes ont su s'appuyer sur les performances remarquables de certaines d'entre elles. La meneuse de jeu Cierra Dillard s'est illustrée avec 19 points et 7 passes décisives. Ndioma Kane a également contribué de manière significative avec 14 points, 11 rebonds et 2 passes. Madjiguène Sene a aussi pesé dans le jeu avec 13 points et 8 rebonds.



Grâce à cette victoire, l'équipe du Sénégal se hisse en tête du groupe C et se qualifie ainsi pour les demi-finales du tournoi de préqualification pour la Coupe du Monde 2026. Le carré d’As réunira les deux meilleures équipes issues des groupes C et D.

