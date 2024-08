Basket en léthargie : Le départ de Tandian regretté ! En regardant le Nigeria et le Soudan du Sud représenter plus que dignement le basketball africain aux Jeux olympiques de Paris 2024, « Le Témoin » quotidien a mal ! Pourquoi eux, et toujours eux, et non le Sénégal ?, se demande-t-on. Surtout que notre pays a plané sur le basket-ball du continent pendant plus de deux décennies. Ce aussi bien au niveau des garçons qu’à celui des filles.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2024

Hélas, aujourd’hui, aussi bien sur le plan continental (Afrobasket et jeux panafricains) que mondial (Coupe du Monde et Jo), le Sénégal continue toujours de jouer aux…ramasseurs. La machine du basketball sénégalais, toutes catégories confondues, a pris du sable dans le moteur. Tout est au point mort ! Triste pour un pays comme le Sénégal qui durant les années 60, 70 et 80, régnait sans partage sur le basket africain.



Un Sénégal du basketball qui nous donnait la joie de compétir et de gagner. Que se passe-t-il à la Fédération Sénégalaise de…Basket-Financier (Fsb/f) ? Rien d’autre que d’avoir des dirigeants qui se nourrissent du basketball. Et qui profitent du basketball pour élargir leurs carnets d’adresses et affaires personnelles. Que de nombreuses chutes à 1000 points ratées !



Une chose est sûre, le Sénégal regrette le départ de l’honorable Baba Tandian qui fut l’un des meilleurs présidents de la Fédération sénégalaise de Basket. De tous les temps ! Triste que notre pays n’ait même pas pu se qualifier aux JO de Paris que ce soit au niveau des garçons qu’à celui des filles…



