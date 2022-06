Bassin du Fleuve Sénégal : la Fao et ses partenaires planchent sur la validation du rapport d’évaluation de la tenure de l’eau

Pour Ibrahima Faye, associé au programme à la Représentation de la Fao au

Sénégal, l’accès à l’eau et son approvisionnement est un enjeu majeur, et le sera de plus en plus dans les décennies à venir. « Plus de deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Plusieurs organisations internationales dont les Nations Unies dressent régulièrement un constat alarmant, et montrent que l’accès à l’eau reste par ailleurs source d’inégalités socio-économiques », a déclaré M. Faye lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier.



Selon lui, le Sénégal, bien que doté d’un potentiel important de ressources en eau, fait face aux défis d’accessibilité et de gouvernance de l’eau et c’est dans ce sens que le projet KnoWat constitue un outil innovateur pour contribuer à l’amélioration du processus de gouvernance de la ressource en eau.



M. Faye a indiqué que le projet KnoWat a adopté une approche intégrée constituée de trois composantes phares, à savoir l’évaluation de la productivité de l’eau à l’aide de WaPor sur laquelle la Faoa a travaillé en étroitement collaboration avec la Sed; la comptabilité et l’audit de l’eau mises en œuvre en partenariat avec la Dgpre et l’évaluation de la tenure de l’eau avec l’appui considérable du Cncr et des experts juriste et sociologue. Ibrahima Faye soutient que le projet a permis d’effectuer une évaluation approfondie de la tenure de l’eau dans deux zones du bassin du fleuve Sénégal dont le Delta et la moyenne vallée.



«L’atelier qui nous réunit ce matin correspond à l’aboutissement d’un long processus de recherche et d’évaluation de l’une des composantes phares du projet KnoWat au Sénégal. Je veux citer la composante « tenure de l’eau ».



En effet, après plus d’une année de recherche approfondie, de documentation, d’entretiens et de visites de terrain, les experts du projet KnoWAT nous ferons le plaisir de présenter les résultats de leurs travaux sur l’évaluation de la tenure de l’eau dans le bassin du fleuve Sénégal. L’objectif est donc de passer en revue les résultats de cette étude pour une validation au niveau national », a expliqué Younoussa Mballo, conseiller technique au ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Il a rappelé que des ateliers de restitution et de validation ont été déjà organisés au niveau local plus particulièrement dans le département de Saint Louis et de Podor avec l’appui très apprécié du Cncr qui est l’un des partenaires clés de la mise en œuvre de cette composante au Sénégal.

Adou FAYE















Un atelier de restitution et de validation du Rapport d’évaluation de la tenure de l’eau dans le bassin du fleuve Sénégal : Axe Gorom-Lampsar et Cuvette de Podor, a été ouvert ce 1er juin 2022 à Dakar. Cette évaluation a été faite dans le cadre du projet « Mieux connaitre l’eau : vers un accès plus équitable et plus durable aux ressources naturelles pour une plus grande sécurité alimentaire (Knowat)» mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) au Sénégal pour renforcer les processus de gouvernance de l’eau.Source : https://www.lejecos.com/Bassin-du-Fleuve-Senegal-L...