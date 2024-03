Bassirou Diomaye Faye, 5e président du Sénégal : Les félicitations du Mouvement Jeuf à l’élu et au peuple sénégalais Le Mouvement Jeuf, par la voix de son président Thione Niang, félicite vivement M. Bassirou Diomaye Faye élu 5e président de la République du Sénégal dès le premier tour du scrutin du 24 mars 2024.

« Nous félicitons aussi le peuple sénégalais qui s’est rendu massivement ce dimanche aux urnes dans la paix et la sérénité pour choisir en toute liberté celui qui va présider dans les 5 prochaines années la destinée de notre nation », dit le communiqué parvenu à Leral.net



« À travers cette expression populaire, chères sénégalaises et chers sénégalais vous avez encore une fois montré au monde entier la maturité de notre tradition démocratique ». Ajoute son Secrétariat Général.



« M. Thione Niang président du Mouvement Jeuf souhaite plein succès au 5è Président de la République du Sénégal dans sa nouvelle fonction. Il témoigne aussi sa reconnaissance et ses encouragements à M. Ousmane Sonko. Vive la République ! Vive le Sénégal ! » Conclut le document



