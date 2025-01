Bassirou Diomaye Faye: "La Conférence des administrateurs et managers publics, est un ‘’rendez-vous inédit"

Le président de la République a lancé, lundi, à Diamniadio (ouest), les travaux de la conférence des administrateurs et managers publics, qu’il considère comme un ‘’rendez-vous inédit’’, visant à moderniser profondément les secteurs public et parapublic sénégalais et de les rendre beaucoup plus efficaces.



Cette rencontre de l’Administration publique est un ‘’ rendez-vous inédit par son format, qui réunit l’ensemble des secteurs public et parapublic, un rendez-vous inédit aussi par l’esprit qui le sous-tend ’’, a dit Bassirou Diomaye Faye, en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, Ousmane Sonko et les autres membres du gouvernement.



Des centaines de personnes, dont des Directeurs généraux et des administrateurs de sociétés nationales et d’entreprises du secteur parapublic, des fonctionnaires et des agents de l’État, prennent part à cette rencontre.



Des hauts fonctionnaires de la Présidence de la République, de la Cour des Comptes, des ministères et d’autres démembrements de l’Administration publique, vont présenter aux participants les innovations attendues par le chef de l’État de cette rencontre.



Le président de la République a parlé de l’‘’ impérieuse nécessité de réinventer notre administration ’’, qu’il considère comme la ‘’ boussole de l’action publique ’’.



Il dit avoir relevé ‘’ des constats alarmants ’’ dans le fonctionnement de l’Administration publique, dont ‘’ les marges de manœuvre n’existent plus ’’.



Le Président Bassirou Diomaye Faye estime que les secteurs public et parapublic sénégalais, sont ‘’f igés dans des schémas dépassés ’’.



Il a évoqué un ‘’ secteur parapublic hypertrophié ’’ et des services administratifs ‘’ complexes et coûteux ’’.



‘’ Il est impératif de refonder cette administration, pour la rendre plus moderne et plus efficiente dans ses missions ’’, a soutenu M. Faye, en rappelant aux fonctionnaires et employés du secteur public, ‘’ trois principes directeurs ’’, à savoir ‘ ’le respect de la hiérarchie ’’, ‘’ la primauté de l’intérêt général ’’ et ‘’ la solidarité gouvernementale ’’.



‘’Un espace de partage, d’orientation stratégique…’’



Le dernier principe inclut, entre autres dimensions, ‘’ le respect capital dû aux membres du gouvernement et aux dirigeants des administrations centrales et du secteur parapublic ’’, a souligné le chef de l’État.



Le but de la Conférence des administrateurs et managers publics, est de ‘’ renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique ’’, affirme le Bureau de l’information et de la communication du gouvernement (BIC-GOUV).



‘’ Il a été décidé d’instituer, au premier trimestre de chaque année, une rencontre nationale regroupant l’ensemble des administrateurs et managers publics ’’, ajoute le BIC-GOUV.



‘’i[Cette rencontre […] constituera un espace de partage, d’orientation stratégique et de mobilisation autour des grands défis de la gouvernance et du pilotage des politiques publiques]i’’, explique-t-il.











Aps