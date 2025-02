Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie de remise du Grand Prix du chef de l’État pour l’Enseignant

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé vers 10 h 30, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, pour la cérémonie officielle de remise du Grand Prix du chef de l’État pour l’Enseignant.



La cérémonie se tient en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, des représentants de syndicats d’enseignants, d’organisations de la société civile et d’associations de parents d’élèves.



Cette année, six enseignants ont été présélectionnés pour cette distinction.



Il s’agit d’Ousmane Dabo, instituteur à l’école Moussa Barry de Ziguinchor (sud), d’Ibrahima Barry Gassama, de l’école Amadou Diagne de Dakar, d’Abdou Khadre Djalani Gazal, enseignant à l’école de Santhiaba Sud, à Louga (nord), de Momakh Kébé, professeur au lycée de Diagane Barka, dans la région de Fatick (centre).

Amadou Lamine Mané, enseignant au lycée de Nguidilé, dans la région de Louga et Bara Mbengue, en poste dans un collège d’enseignement moyen de la commune de Louga, sont également présélectionnés.



Le Grand Prix du chef de l’État pour l’Enseignant récompense « l’engagement et le travail remarquable d’un enseignant qui se distingue par sa contribution à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Sénégal », affirme le ministère de l’Éducation nationale.



Le lauréat est récompensé aussi pour ses « qualités humaines et professionnelles », son « dévouement au travail » et son « exemplarité dans l’exercice de son métier ».



« Son comportement au sein de la communauté, mérite d’être loué et porté à la connaissance de tous », ajoute le ministère.











Aps