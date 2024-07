Bassirou Diomaye Faye appelle la CEDEAO à se libérer des pressions extérieures Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Nigéria Atlanticactu / Bassirou Diomaye Faye / CEDEAO / Saliou Ndong Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a insisté dimanche à Abuja sur l’importance d’éliminer les « clichés et stéréotypes » qui présentent la Cedeao comme une organisation influencée par des puissances étrangères et éloignée des populations. »Nous devons sans doute débarrasser la Cedeao des clichés et stéréotypes qui la réduisent à la posture d’une organisation soumise aux influences de puissances extérieures et distante des populations qu’elle a la responsabilité historique de servir, conformément à son Acte constitutif », a-t-il déclaré lors d’un sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, selon une copie de son discours obtenue par l’APS. La capitale politique du Nigeria a accueilli ce dimanche le 65e sommet ordinaire des dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Cette réunion a eu lieu juste après l’annonce de la création d’une confédération appelée Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les chefs d’État de ces trois pays, réunis en sommet la veille à Abuja, ont ratifié le traité instituant cette confédération et ont réaffirmé leur décision irrévocable de quitter la Cedeao.



Source : Nigéria Atlanticactu / Bassirou Diomaye Faye / CEDEAO / Saliou Ndong Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a insisté dimanche à Abuja sur l’importance d’éliminer les « clichés et stéréotypes » qui présentent la Cedeao comme une organisation influencée par des puissances étrangères et éloignée des populations. »Nous devons sans doute débarrasser la Cedeao des clichés et […]Source : https://atlanticactu.com/bassirou-diomaye-faye-app...

Accueil Envoyer à un ami Partager