Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de ??finaliser?? le projet de loi sur la souveraineté économique

Le chef de l’État a invité le Premier ministre, lors du Conseil des ministres du mercredi 8 janvier, à ‘’finaliser’’ le projet de loi sur la souveraineté économique en vue de son usage dans l’exploitation des hydrocarbures et les ressources minières. ‘’Le président de la République a invité le Premier ministre à finaliser le processus de validation du projet de loi sur la souveraineté économique’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 8 janvier. La même source rappelle que ce projet de loi est ‘’assorti [de] textes, instruments et mécanismes d’opérationnalisation’’, censés encadrer l’exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières du pays. Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a demandé aussi au gouvernement de veiller au renforcement de la transparence dans les industries extractives et de garantir une gouvernance inclusive des ressources naturelles du pays, ‘’au service exclusif du peuple sénégalais’’. Le chef de l’État a évoqué ‘’l’urgence d’activer les dispositifs institutionnels et financiers relatifs au fonds de stabilisation et au fonds intergénérationnel mis en place [en vue de] la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures’’. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de préparer la prochaine réunion du Comité d’orientation stratégie du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ). La rencontre doit se tenir ‘’avant fin avril 2025’’. Le communiqué gouvernemental évoque la nouvelle composition du COS-PETROGAZ. En adressant son message de Nouvel An à la nation, le 31 décembre, le président de la République a annoncé avoir pris un nouveau décret octroyant plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’Ordre national des experts au sein du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le COS-PETROGAZ est chargé de conseiller le chef de l’État dans la définition et l’orientation stratégique de l’exploitation de ces hydrocarbures.



Source : https://senemedia.com/annonce-78036-bassirou-dioma...

