Bassirou Diomaye Faye va créer la ”Médaille Gaïndé de la performance’’, pour promouvoir la culture de l’excellence

Le président de la République va créer par décret, la ”Médaille Gaïndé de la performance”, pour récompenser les citoyens sénégalais ayant accompli ” des exploits et réussites majeurs ” dans leur secteur d’activité, annonce le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 12 mars 2025.



” La culture de l’excellence et de la performance est un principe directeur de la mise en œuvre de l’agenda national de transformation (le plan ”Sénégal 2050”). C’est pourquoi le président de la République a décidé de la création, par décret, d’une distinction dénommée ‘Médaille Gaïndé de la performance’, destinée à récompenser les citoyens sénégalais qui ont accompli des exploits et réussites majeurs ’’, est-il écrit dans le communiqué.



Cette distinction sera remise aux personnes ” ayant contribué de façon décisive, au progrès et au rayonnement du Sénégal ”, précise la même source.



” Cette médaille va sanctionner les performances réalisées dans les domaines académiques, de la santé, de la sécurité, de la défense, de la technologie, des arts, de la culture, des sports, de l’agriculture, de l’économie, de la diplomatie, de l’environnement, de l’innovation, de la résilience administrative, de l’initiative citoyenne à fort impact, entre autres ’’, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.



La ”Médaille Gaïndé de la performance” sera ” décernée à toute personne de nationalité sénégalaise, remplissant les conditions édictées et, à titre exceptionnel, à toute personne ayant joué un rôle majeur dans la réalisation de la performance ’’.













Aps