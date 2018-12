Bassirou Sow (27 ans), Demba Sow (18 ans), Sadiel Sow (28 ans) et Adama Sow (26 ans) : les 4 militants de l’Apr morts sur la route Dahra-Linguère

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018 à 09:10 | | 1 commentaire(s)|

En partant au Ranch de Dolly, pour accueillir le chef de l’Etat, Macky Sall, à bord d’un véhicule 4×4 dénommé «Wopouya» qui sert pour le transport en commun dans cette localité du Djoloff, 4 militants de l’Alliance pour la République (Apr) ont rendu l’âme suite à un accident de la circulation. Le drame a eu lieu dimanche un peu avant 15 heures sur la route Dahra-Linguère, à hauteur du village de Ouarkhokh.



Selon des sources de IGFM, les quatre victimes se nomment Bassirou Sow (27 ans), Demba Sow (18 ans), Sadiel Sow (28 ans) et Adama Sow (26 ans). Leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers.



Le président de la République, Macky Sall, a exprimé sa compassion ce lundi.



IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos