Bataille de succession au PS : « Aminata M. Ndiaye a même demandé de soutenir ardemment Serigne M. Thiam et Alioune Ndoye dans leurs taches ministérielles » (Alpha B. Guèye, Cellule des Cadres du Ps) Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020

Après la rencontre entre les cadres du Parti Socialiste et le secrétaire du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye, Alpha Bayla Guèye, répondant à une question relative à la supposée bataille de succession entre Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, a estimé qu'il n'y a aucun clivage entre les deux responsables socialistes.



"Aminata Mbengue Ndiaye a même instruit les cadres et tout le parti à soutenir nos deux camarades qui ont un portefeuille ministériel. Entre elle et Serigne Mbaye Thiam, il n'y a aucun problème" clarifie le co-coordonnateur de la Vision Socialiste.



Enfin, Alpha Bayla Guèye ajoutera qu'en ce qui concerne les renouvellements, "l'actuelle secrétaire générale du Parti considère qu'elle n'a aucun problème sur la question. Toutefois, il y'a un processus engagé et il sera suivi jusqu'au bout".

