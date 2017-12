Bataille judiciaire au Parti socialiste: Les deux camps renvoyés au 8 janvier

Le contentieux opposant les partisans de Khalifa Sall à la direction du Parti socialiste (Ps) accusée d'avoir violé les textes de la formation politique, n'est pas encore vidé par le juge des référés. Hier, celui-ci a renvoyé l'affaire au 8 janvier prochain, sur demande des avocats des requérants, notamment Barthélémy Dias, Bamba Fall et autres (plus d'une centaine de militants ainsi que des mouvements de soutien).



Les conseils de ces derniers veulent ainsi apporter la réplique à leurs confrères assurant les intérêts d'Ousmane Tanor Dieng. En fait, lorsque le dossier a été enrôlé le 4 décembre dernier, les défenseurs du secrétaire général du Ps avaient sollicité un renvoi, pour répondre aux griefs portés contre le patron des verts.



Hier, Me Moussa Bocar Thiam et ses confrères ont présenté des dossiers et des conclusions auxquels les requérants veulent répondre. D'où le renvoi. Cette procédure est initiée par Barthélémy Dias et d'autres militants acquis à la cause de Khalifa Sall. Ils reprochent à la direction de leur parti, d'avoir violé les dispositions statuaires et réglementaires issues du Congrès du 28 Octobre 2007. "Depuis le Congrès, Ousmane Tanor Dieng, agissant avec la complicité des instances irrégulières que sont le Bureau politique élargi et le Secrétariat exécutif national, ne cesse, en violation des dispositions statuaires et réglementaires issues du Congrès 2007, de prendre des décisions engageant le parti", lit-on dans l'assignation.



Ces violations sont relatives, entre autres, à l'élargissement du Bp en violation des articles 30 et 17 et la modification des textes du parti en vue de la création d'entités "hybrides" par le Comité central non habilité à le faire... Au regard de ces griefs, Mes El Mamadou Ndiaye et Khoureychi Ba espèrent que le juge va enjoindre à Ousmane Tanor Dieng et ses partisans, de cesser "le trouble illicite" résultant de la violation des textes.