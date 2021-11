Bataille rangée entre les militants de Néné Fatoumata Tall et ceux de Lat Diop: Ce qui s'est réellement passé

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 09:47

Une bataille rangée a éclaté entre les militants de Néné Fatoumata Tall et ceux de Lat Diop. C’était lors d’un meeting de l’Apr au niveau des 2 voies de Sam Notaire.



En effet, souligne Libération online, ce qui devait être une véritable démonstration de force de la coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye a viré au vinaigre lorsque les militants du ministre de la Jeunesse sont montés au présidium pour interdire à Aliou Sall et Lat Diop de prendre la parole avant l’arrivée de leur leader. Malgré les appels au calme d’Aliou Sall, une bagarre générale a éclaté.

