Bataille rangée entre supporters du Casa et de l'AS Pikine: de nombreux blessés des deux côtés Le match Casa Sports-As Pikine (1-1), comptant pour la 8e journée de la Ligue 1, a été émaillé de violences, hier, au stade Alassane Djigo de Pikine. Cela, après un pénalty accordé à l’As Pikine dans les arrêts de jeu, alors que le Casa Sports menait par un but à 0. Les joueurs du Casa Sports s'en sont pris aux arbitres et une bataille rangée s’en est suivie entre supporters des deux équipes, causant de nombreux blessés des deux côtés.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 08:26



