Bâtonnier de l'Ordre des avocats: Me Pape Leyti Ndiaye, ami de Macky Sall ? Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 17:43

Hier, la conférence de presse des avocats d’Ousmane Sonko a été annulée. Le Bâtonnier Pape Leyti Ndiaye a sommé ses confrères de ne pas tenir cette rencontre face à la presse.



Depuis, une ancienne photo publiée sur les réseaux sociaux sème le doute dans l'esprit des Sénégalais. Sur ce cliché, on peut voir quatre personnes : Souleymane Ndéné Ndiaye (ami du président), Macky Sall himself, Pape Leyti Ndiaye et une quatrième personne.

