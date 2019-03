Bavure policière au Brésil : un Sénégalais sauvagement battu par 6 policiers

Encore une bavure policière ! Et vraiment, le ministre des Affaires étrangères Me Sidiki Kaba doit réagir face aux injustices que vivent nombre de nos compatriotes qui sont un peu partout dans le monde.



En effet, un de nos compatriotes marchand ambulant à Buenos Aires, a été sauvagement battu par 6 policiers dans le quartier de Flores. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur les motifs de cette bastonnade, mais la scène qui a été filmée par les passants, a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Ce qui, du reste, a choqué plus d’un au Brésil.



Dans ladite vidéo, on peut voir des images de la répression féroce de la police dirigée par Diego Santilli, ministre de la Sécurité de Buenos Aires qui a lancé une opération de sécurisation des rues, selon la presse brésilienne. D’ailleurs, les autorités brésiliennes ont fortement déploré cette scène qui est d’une violence inouïe. Dans la vidéo, les policiers, après avoir battu et maitrisé notre compatriote, ont saisi ses marchandises.













