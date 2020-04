Bayern Munich: Le milieu de terrain Philippe Coutinho a subi une opération FOOTBALL Bien que qualifiée de succès par le club, l’opération devrait empêcher le joueur de participer à la reprise du championnat allemand





Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Le milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho a subi une légère intervention chirurgicale à la cheville droite qui va le mettre à l’arrêt deux semaines. Durant cette opération, « des fragments ont été retirés de son articulation », a indiqué vendredi le Bayern à propos de son international brésilien, prêté cette saison par le FC Barcelone.

Environ 14 jours de récupération « L’opération a été un succès. Le Brésilien commencera son programme de récupération dans environ 14 jours », a précisé le club. Cependant, si ce délai se confirmait, il priverait Coutinho, auteur de huit buts en 22 matchs de Bundesliga, de l’éventuel match de reprise du championnat, espérée le 9 mai, à l’instar du milieu français Corentin Tolisso, également opéré d’une cheville en début de semaine.

La Bundesliga, dans l’attente du feu vert du gouvernement allemand table sur un retour à la compétition le mois prochain sans spectateurs, après plus d’un mois d’interruption du foot pour cause de pandémie de coronavirus.



20 Minutes avec AFP



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos