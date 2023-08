Bébé broyé par une machine à laver : Un téléphone portable à l’origine de l’horreur

On en sait plus sur les circonstances de la découverte des restes d’un bébé dans un lave-linge de la buanderie de l’hôpital Abass Ndao.



Manifestement, l’infirmière N. B. S est la responsable du drame. D’après les enquêteurs, repris par "Libération", elle a reconnu avoir «par erreur» enveloppé le nourrisson dans les draps à laver, avant de mettre ceux-ci dans un sac envoyé à la buanderie.



N. B. Sylla a avoué avoir emballé par erreur le bébé, avec des draps sales, avant de le mettre dans un sac. Elle a confié aux enquêteurs qu’elle était concentrée sur son téléphone au moment des faits. Selon des sources de "Libération", le bébé qui est resté dans le sac, a été abandonné dans un coin pendant plusieurs minutes, est décédé par asphyxie, avant d’être introduit dans le lave-linge, lit-on dans "Rewmi".



C’est pourquoi, poursuit la même source, ni R. N, qui a transféré le linge à la buanderie ni A. Diène qui l’a mis dans la machine, n’ont entendu un cri ou un mouvement suspect provenant du sac. Et puisque cette dernière n’a pas pris le soin de trier le linge avant de lancer la machine, l’horreur était inévitable.



N. B. Sylla, R. Nianthio et A. Diène ont été déférées au parquet. Même si tout porte à croire que la victime est le bébé de Narro Véronique N’Houmi et Jean-François Kouderin, ce dernier veut en avoir le cœur net. Dans cette perspective, il a réclamé un test ADN. La police scientifique et technique, dans ses conclusions, est allé dans ce sens.