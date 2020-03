Bébé d’un an enlevé à Niakhar et exécuté: Le commanditaire est un charlatan

Du nouveau dans l’affaire du bébé enlevé à Niakhar et retrouvé mort à Fatick. Selon « Libération », c’était une commande d’un charlatan pour un sacrifice humain destiné aux djinns. Le charlatan a été arrêté dans une cité religieuse et placé sous mandat de dépôt, hier.



D’après la présumée meurtrière, Miya Ndiaye, le «marabout» lui a fait croire qu’il pouvait faire d’elle une milliardaire, à condition qu’elle tue un enfant. Pour prouver son pouvoir, le charlatan a multiplié devant elle des billets de banque.



D’après toujours nos confrères, le charlatan harcelait Miya Ndiaye, en lui faisant croire que si elle ne tuait pas un enfant, elle serait hantée toute sa vie par les «djinns».

