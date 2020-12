Bébé jeté au bassin de Nietty Mbar: La grand-mère balancée

P.D, une jeune fille âgée de 23 ans, auteure présumée dans l’affaire du nouveau-né jeté aux abords du bassin de rétention de Nietty Mbar, dans la commune de Djidah Thiaroye Kaw, a été arrêtée. Placée en garde à vue, elle a balancé sa mère qui l'aurait obligée à tuer l'enfant, au motif que son papa les tuerait s'il apprenait qu'elle porte un enfant hors mariage.



Convoquée au Commissariat de l’arrondissement, la dame tente de nier les allégations de sa fille soutenant qu’elle n’a jamais été informée d’une grossesse de sa fille moins d’un infanticide.



Toutes les deux ont été placées en garde à vue. Elles sont poursuivies, respectivement, pour infanticide et complicité présumé d'infanticide.



Cueilli et interrogé, l’amant de la fille du nom de Gomis a déclaré être le père de l’enfant. Avant de pointer du doigt accusateur le père de sa copine qui aurait refusé de lui donner la main de sa fille parce qu’il est chrétien.

