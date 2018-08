Bébé volé à Touba : les terribles confessions de Moumy Diaw après son arrestation

Moumy Diaw, la dame arrêtée pour avoir volé un bébé dans une clinique à Touba est passée à table. En garde à vue au Commissariat spéciale de Touba, elle a reconnu les faits lors de son interrogatoire avec l’enquêteur en charge du dossier. Selon « Libération » qui donne l’information, elle aurait dit avoir commis l’acte délictuel pour faire plaisir à son mari, un certain Ch. Touré.



Etant la deuxième femme de ce dernier, elle n’arrivait pas à avoir d’enfant depuis leur union. Pis, elle dit être la risée de sa coépouse qui lui balançait sans cesse qu’elle ne peut pas avoir d’enfant. C’est pour ces raisons qu’elle a prétexté être enceinte, depuis des mois, en mettant des tissus sous les habits.



Et le lundi dernier, elle s’est rendue à la clinique avant de voler le bébé d’autrui et annoncer son accouchement. C’est aujourd’hui, qu’elle sera présentée devant le Procureur de Diourbel pour enlèvement d’un enfant mineur et séquestration entre autres. Elle risque gros...