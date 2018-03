Beignets coco à la sénégalaise

Ingrédients

450 g de farine

200 g de noix de coco râpée

150 g de sucre

1/2 sachet de levure chimique

1 sachet de sucre vanillé

10 cl de lait

2 œufs

20 g de beurre

1 pincée de sel

1 c. à soupe d’eau défleurie d'oranger

Huile pour la friture



Préparation

Étape 1

Versez la moitié de la farine et la nos de coco râpée dans un grand saladier. Creusez un puits. Versez la levure, une pincée de sel, le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez les œufs préalablement battus, le beurre fondu, le lait et l'eau de fleur d'oranger. Pétrissez la pâte quelques minutes. La pâte doit être collante. Ajoutez progressivement le reste de farine jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène. Couvrez le saladier et laissez reposer 30 minutes à température ambiante.

Étape 2

Faites chauffer de l'huile dans votre friteuse ou dans une grande casserole. Prélevez une petite portion de pâte et roulez-la en forme de boule. Plongez le beignet dans l'huile chaude. Renouvelez l'opération. Faites cuire les beignets quelques minutes afin qu'ils soient bien dorés. Égouttez et déposez les beignets sur du papier absorbant. Dégustez tièdes.



Astuces

Pour les intolérants au lactose ou les amateurs de saveurs végétales, optez pour une recette totalement coco. Pour cela, remplacez le lait par du lait de coco ou de la crème de coco en même quantité. Procédez ensuite de la même façon. Vous obtiendrez de savoureux beignets au doux parfum de noix de coco !











cuisineaz.com