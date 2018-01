Beignets de poisson à l'ivoirienne

Recette pour 4 personne(s)

Temps de préparation : 3o min

Temps de cuisson : 3o min



Liste des Ingrédients

- 2 poissons moyens (dorade)

- 1 kg de pommes de terre

- 150 g de farine

- 1 boîte de tomates concentrées

- 100 g de tomates fraîches

- 2 oignons

- 1/2 bouquet de persil

- Des épices pour légumes

- 1 piment

- L'ail

- 1 bouillon de légumes ou de poisson

- 2 verres d'eau pour la sauce

- L'huile de friture

- Du sel, poivre



Préparation

1 Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire dans une casserole durant 15 min au moins.

2 Faites cuire aussi les poissons dans une autre casserole après les avoir bien nettoyés durant 10 min.

3 Mettez le persil, l'ail, 1 oignon, du sel, du poivre et le piment dans un mixeur. Mixez.

4 Ajoutez les pommes de terre et mixez à nouveau.

5 Ajoutez les poissons cuits en faisant bien attention aux arêtes. Mixez.

6 Goûtez votre mélange, rectifiez l'assaisonnement si besoin. Versez le tout dans un saladier.

7 Chauffez de l'huile dans une poêle pour la friture des beignets.

8 Formez des boules de la forme que vous voulez avec la pâte, roulez-les dans la farine et faites-les frire dans la friture.

9 Sauce d'accompagnement :

10 Sur un autre feu, chauffez une casserole avec un peu d'huile.

11 Coupez l'oignon en rondelles. Faites-le revenir.

12 Ajoutez la tomate fraîche et le concentré. Attendez 5 min avant d'ajouter 2 verres d'eau.

13 Salez, poivrez, ajoutez un cube de bouillon de légumes ou de poisson, n'oubliez pas de mettre de l'ail et du piment doux pour relever le goût du poisson.

14 Laissez mijoter 10 min avant de servir avec les beignets chauds.















