Belge tuée et enterrée avec ses habits par son mari: les effroyables aveux du meurtrier On en sait un peu plus sur l'affaire de la belge de 72 ans, âgée de plus de 25 ans que son époux qui l'a tuée et enterrée dans un champ.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 05:54 | | 0 commentaire(s)|

Le mari tueur, âgé de 47 ans, prétend avoir "involontairement cogné sa tête contre un mur, l'enquête révèle un vrai massacre.

Âgée de 72 ans, Josée Thielmans appelée affectueusement "Joske" , avait juste interpellé son époux après avoir constaté que son coffre fort avait été défoncé.



La Section de Recherches de Colobane a cerné l'assassin présumé qui a rejoué le crime lors de la reconstitution des faits, ce lundi. D'ailleurs, selon Libération, un membre de la famille proche du mis en cause en garde à vue pour nécessité d'enquête.



