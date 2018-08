Belgique : Collaboration entre la Pairi Daiza Foundation et la fondation Youssou Ndour Visite de M. Youssou nDour et son épouse Aïda dans le cadre d’une future collaboration entre la Pairi Daiza Foundation et la fondation Youssou Ndour. Une rencontre inoubliable et une journée illuminée de sourires. Le soleil est aujourd’hui dans le ciel et dans nos coeurs! Et si on dansait pour fêter cette belle rencontre?





Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|







