Belgique: Une adolescente de 15 ans violée et laissée pour morte dans un talus : la famille retrouve l'auteur Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Il était 7H20, samedi, quand des passants ont découvert une jeune fille de 15 ans, nue et inconsciente, dans un talus à Herstal, en Belgique. L'adolescente était en sang, respirait difficilement et présentait de nombreuses blessures. Son visage était défigurée par les traces de coups.



La victime, qui était également sous l'emprise de l'alcool, a été transportée dans un état critique à l'hôpital où elle a été opérée en urgence. Un examen de la jeune fille de 15 ans a été pratiquée et a révélé qu'elle avait été violée, notamment à l’aide d’un objet, et frappée avec une violence inouïe.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente avait passé la soirée de vendredi avec des amies. Plus tard, vers 2h40, elle avait été aperçue avec deux personnes, dont un garçon. La famille de la victime a mené sa propre enquête et a retrouvé la trace du suspect principal. Il s'appelle Josh et est âgé de 21 ans. Ce dernier, se sachant traqué, s’est livré de lui-même à la police. Il a été placé en garde à vue, avant d'être écroué.

Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager