Belle prise de la gendarmerie de Thiadiaye, Sandiara et Fissel : 2 trafiquants interpellés avec 324 kg de chanvre indien La gendarmerie nationale a mis hors d’état de nuire deux trafiquants de chanvre indien et saisi une importante quantité de drogue. C’est le résultat de la surveillance assidue du réseau de trafiquants de chanvre indien par les brigades de gendarmerie de Thiadiaye, Sandiara et Fissel.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 09:00

D’après le communiqué reçu à «L’As», ces trois brigades ont conjugué leurs efforts pour mettre en place, dans la journée du 16 janvier 2022, un dispositif d’interception à Sessène, point de passage privilégié des malfaiteurs.



C’est ainsi qu’au cours de l’opération, les éléments de la Légion de gendarmerie centre ouest couvrant les régions administratives de Thiès et Diourbel ont procédé à l’arrestation de deux malfaiteurs.



En sus, les pandores ont saisi 09 colis contenant 324 kilogrammes de chanvre indien, trois charrettes et une arme à feu de fabrication artisanale.



La Gendarmerie se félicite de la franche collaboration et la vigilance des populations qui ont permis le démantèlement de ce vaste réseau de trafic de drogue.



