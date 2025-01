Belles perspectives de sa visite au Qatar : Le ministre Abass Fall décroche 1 000 emplois pour des Sénégalais Le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Monsieur Abass Fall, a marqué une avancée significative dans la coopération entre le Sénégal et le Qatar. En visite officielle dans ce pays du Golfe, accompagné d’une délégation de haut niveau, le ministre a réussi à conclure des accords ouvrant 1 000 opportunités d’emploi pour des Sénégalais dans des secteurs variés tels que la technologie, les sciences, la médecine et la logistique.

Un processus de recrutement transparent et encadré

Pour assurer une gestion efficace de ces opportunités, une plateforme dédiée sera mise en place au sein du ministère de l’Emploi, spécifiquement à la Direction de l’Emploi. Cette plateforme servira à collecter les candidatures, permettant aux aspirants travailleurs de soumettre leurs CV. Les recrutements s’effectueront sur une base transparente grâce à des entretiens organisés en fonction des besoins exprimés par les autorités qatariennes et les entreprises partenaires.



La Direction de l’Emploi jouera un rôle central en coordonnant la communication des informations essentielles aux candidats et aux parties concernées. Cette démarche vise à garantir une répartition équitable des opportunités et à maximiser les chances de réussite des postulants.



Un partenariat stratégique pour lutter contre l’émigration clandestine



Cet accord entre le Sénégal et le Qatar s’inscrit dans une double dynamique. D’une part, il renforce les relations bilatérales en créant des perspectives d’emploi pour les Sénégalais qualifiés. D’autre part, il contribue à la lutte contre l’émigration clandestine en offrant des alternatives concrètes et durables. Ces initiatives traduisent également l’engagement des deux pays en faveur de la promotion du travail décent et de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.



Le MESRI vise une communication renforcée et intégrée



Par ailleurs, ce mardi 21 janvier 2025, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a réuni les responsables de communication des CROUS, rectorats et autres directions rattachées au ministère. Cette rencontre a été l’occasion de présenter le projet COM’ MESRI, une initiative regroupant divers outils de communication tels que Mesri TV, Mesri Mag et Mesri Digital.



Selon le ministre, cette démarche vise à harmoniser la stratégie de communication du ministère et de ses entités affiliées, pour mieux valoriser leurs actions positives, notamment en matière de recherche et d’innovation. Le lancement prochain de ANTESRI, les grandes concertations sur l’université, s’inscrit également dans cette perspective de transparence et d’efficacité.



Ces initiatives, portées par des figures majeures du gouvernement, illustrent une volonté de bâtir un avenir prometteur et de relever les défis socio-économiques du Sénégal.



