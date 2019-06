Belvédère-Sébikotane : Mamour Diallo cité dans des litiges fonciers Le nom de l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo, est ressorti dans des litiges fonciers au quartier Belvédère, situé entre Sébikotane et Diamniadio.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans ce quartier qui faisait partie des eco-villages érigés par Feu Djbo Ka, plusieurs propriétaires de parcelles, soutiennent avoir été expropriés de leurs terres par l’ancien Directeur des Domaines, selon la RFM.

Des témoins soutiennent en effet, que des gens, munis de documents d’attribution, signés par Mamour Diallo, viennent leur réclamer leurs terres, occupées depuis 1927 pour certains.

Annonçant qu’ils ne vont pas se laisser faire, les habitants de Belvédère interpellent les autorités et les invitent à vite se pencher sur ce dossier, avant que l’irréparable ne se produise.

Mamour Diallo est accusé de détournement par Ousmane Sonko, dans la fameuse affaire des 94 milliards.



