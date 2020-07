Bénéficiaire d'une liberté provisoire: Bougazelli fera face à la presse samedi prochain Seydina Fall Bougazelli bénéficiaire d’une liberté provisoire décide de faire face à la presse. Arrêté puis emprisonné pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque, l’ex député compte même saisir l’occasion pour solder ses comptes avec ses détracteurs qui auraient utilisé l’affaire du trafic de faux billets pour l’enfoncer.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juillet 2020 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable Apr et proche de Bougazelli, Matar Diamé, indique ce dernier va faire face à la presse samedi 11 juillet, vers 16 heures, dans sa permanence à Guédiawaye. “Il va solder ses comptes avec ses détracteurs et surtout apporter des précisions sur cette affaire de faux billets“, dit-il.



Ainsi, il précise que l’ex-parlementaire même s’il va évoquer l’affaire des faux billets, Bougazelli, il n’en parlera pas beaucoup. « L’affaire est toujours pendante devant la justice, Bougazelli dit qu’il ne veut pas, pour le moment, largement revenir sur la question. Mais ce samedi 11 juillet, il fera face à la presse pour répondre à certains ‘journalistes-politiciens’ et même, à des responsables politiques de la mouvance présidentielle qui ont profité de l’occasion pour salir son image.



Eux qui payaient une certaine presse pour qu’on dise du mal de lui. Après ce face à face avec la presse, il va convoquer une assemblée générale. S’en suivra un grand meeting, si toutefois la Covid-19 quitte le Sénégal, définitivement“, promet-il.







