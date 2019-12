Accueil Envoyer Partager sur facebook Bénin: L’Etat condamné à payer 60 millions d’euros à un opposant Rédigé par La rédaction de leral... le 1 Décembre 2019 à 18:14

L’Etat du Bénin a été condamné par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) à payer 60 millions d’euros de « préjudices économiques et moraux » à un homme d’affaires et opposant béninois, Sébastien Ajavon, annoncé vendredi son avocat.



« L’Etat du Bénin a été condamné à payer à Sébastien Ajavon 60 millions d’euros au titre de ses préjudices économiques et moraux », a déclaré à l’AFP l’avocat, Julien Bensimhon.



Il a ajouté que dans sa décision de jeudi prise à Zanzibar, la Cour, qui publié un communiqué sur ce dossier, a donné « injonction » au Bénin « de restituer à la famille Ajavon son patrimoine en levant les saisies effectuées sur leur comptes bancaires, leurs bien mobiliers, leurs biens immobiliers, leurs sociétés ».



L’Etat béninois n’avait pas encore réagi vendredi à cette décision.



En octobre 2016, M. Ajavon avait été arrêté après la découverte d’environ 18 kilos de cocaïne pure d’une valeur estimée à 14 millions d’euros dans un conteneur destiné à l’une de ses sociétés. Il avait été relaxé quelques mois plus tard, faute de preuve et « au bénéfice du doute ».



Mais un tribunal spécial du Bénin l’avait ensuite condamné à 20 ans de prison et avait lancé un mandat international contre lui, M. Ajavon ayant choisi l’exil en France à la suite de cette affaire.



Candidat à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon qui a fait fortune dans l’agroalimentaire, était arrivé troisième et s’était rallié à l’actuel président Patrice Talon.



Les relations entre les deux hommes, deux milliardaires qui s’opposent en politique et en affaires, s’étaient vite dégradées.



Fin mars 2018, M. Ajavon a créé son propre parti en vue de la présidentielle de 2020, l’Union sociale libérale (USL).



TV5 Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Tchad: les autorités dressent le premier bilan de l'état d'urgence Attaque de Londres : L’identité de l’assaillant révélée