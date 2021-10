Bénin : Talon nomme Boubacar Camara N°2 Des Douanes Boubacar Camara, l’ancien DG des Douanes du Sénégal, a été nommé numéro deux des Douanes béninoises par le président Patrice Talon. L’information est donnée par Emedia et la nomination procède d’une volonté du chef de l’Etat béninois qui cherche à de renforcer les services douaniers de son pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Octobre 2021 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Il a dans ce cadre jeté son dévolu sur l’Inspecteur général d’Etat sénégalais qui a été promu directeur général adjoint des douanes béninoises. Cette nomination a été officialisée lors du Conseil des ministres béninois de ce mercredi 27 octobre. Boubacar Camara a dirigé les Douanes sénégalaises de mai 2000 à 2006.



A ce titre, il a participé, dans le cadre du Trade Point Sénégal, à la conception de l’application de collecte électronique des documents, le système ORBUS 2000, complément du système GAINDE 2000.



Il fut aussi président du Conseil d’administration de Sococim et secrétaire général du super ministère dirigé sous l’ère Wade par Karim Wade. Boubacar Camara est aussi connu comme un acteur politique actif. En 2019, il a tenté de se présenter à l’élection présidentielle du Sénégal mais avait échoué faute d’avoir obtenu le nombre de parrains requis.



Il avait soutenu par la suite le candidat Ousmane Sonko arrivé troisième de ce scrutin. Cette nomination au Bénin va mettre entre parenthèses ses activités politiques au Sénégal.

Le Témoin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos