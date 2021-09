Bénin : au cœur du tête-à-tête entre Patrice Talon et Thomas Boni Yayi Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, alliés politiques devenus ennemis intimes, se sont rencontrés ce 22 septembre au palais de la Marina, à Cotonou. Lors de ce tête-à-tête, qui a duré une heure, l’ex-chef de l’État a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes, portant notamment sur la libération des « détenus politiques ».



Il a en particulier insisté sur le cas de Reckya Madougou, incarcérée depuis le 2 mars dernier et sous le coup d’accusations de « terrorisme » devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ironie du sort, l’ancienne ministre de la Justice de Boni Yayi avait été l’une des chevilles ouvrières de la précédente tentative de réconciliation – avortée – entre le président béninois et son prédécesseur, en avril 2016 à Abidjan, sous les auspices de l’Ivoirien Alassane Ouattara et du Togolais Faure Essozimna Gnassingbé.



Thomas Boni Yayi a également plaidé en faveur d’une remise en liberté de Joël Aïvo, arrêté en avril et poursuivi par la même Criet pour « blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’État ». Il a également demandé au chef de l’État de permettre le retour des opposants actuellement en exil, dont certains sont poursuivis ou ont été condamnés par la justice béninoise, à l’instar de Sébastien Ajavon, Valentin Djenontin, Komi Koutché et Lionel Zinsou.



Il lui a par ailleurs proposé de mettre en place une concertation périodique, incluant des représentants de la société civile, de la classe politique ainsi que les anciens présidents béninois en vue de mettre fin aux « crispations ». (Jeune Afrique)











Source : Source : https://www.impact.sn/Benin-au-coeur-du-tete-a-tet...

Accueil Envoyer à un ami Partager