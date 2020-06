Selon nos informations, une quinzaine de militaires, parmi lesquels le garde du corps du fils de l’ancien président Mathieu Kérékou, le colonel Montan Kérékou, ont été arrêtés avant d’être présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et mis sous mandat de dépôt. Actuel directeur de cabinet du ministre de la Défense, le colonel Kérékou n’a pas été inquiété et serait hors de cause.

